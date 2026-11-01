दीपावली और छठ पर्व पर 10 शहरों के लिए अतिरिक्त बसें चलाएगा परिवहन निगम, लखनऊ से हर 10 मिनट पर रवानगी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए परिवहन निगम छह से 17 नवंबर तक 10 शहरों के लिए अतिरिक्त बसें चलाएगा। लखनऊ के बस अड्डों से यह बसें प्रत्येक 10 मिनट में रवाना होंगी।

निगम ने सबसे अधिक यात्रियों वाले रूटों का एक सर्वे कराया है। दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, सीतापुर, रायबरेली, सुलतानपुर और बरेली ,कानपुर, दिल्ली, अयोध्या की बसों में सबसे अधिक भीड़ होने की संभावना है। चिह्नित रूटों के लिए 80 से 100 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाएगी। लखनऊ क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने बताया कि अतिरिक्त बसों में एसी जनरथ बसें भी होंगी।

पीईटी परीक्षा आज प्रारंभिक अर्हता परीक्षा रविवार को भी आयोजित की जाएंगी। इसे देखते हुए परिवहन निगम आठ शहरों से आने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें चलाएगा। क्षेत्रीय प्रबंधक विमल राजन ने बताया कि आलमबाग बस टर्मिनल, कैसरबाग बस स्टेशन और अयोध्या रोड पर अवध बस स्टेशन से बसें संचालित होंगी।

परिवहन मेला लगा आरटीओ में शनिवार को परिवहन मेला का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व) आरके विश्वकर्मा ने किया। परिवहन मेले में 1150 व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। यहां 600 से अधिक लाभार्थियों को विभिन्न सेवाओं का लाभ प्रदान किया गया। मेले के दौरान कर जमा करने के 470 आवेदन प्राप्त हुए, जिनके माध्यम से लगभग 1.59 करोड़ रुपये जमा कराया गया।