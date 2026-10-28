Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

त्योहारों पर यात्रियों को नहीं होगी परेशानी, परिवहन निगम ने 8 डिपो में खराब बसों की मरम्मत के दिए निर्देश

By Rahul Kumar Edited By: Shraddha Pandey
Published: Wed, 28 Oct 2026 10:31 AM (IST)

क्षेत्रीय प्रबंधक ने आगामी त्योहारों को देखते हुए दीवाली से पहले खराब बसों का मेंटेनेंस कराकर संचालन शुरू करने के आदेश दिए हैं।

खराब बसों के मेंटेनेंस के निर्देश जारी

खराब बसों के मेंटेनेंस के निर्देश जारी

HighLights

  1. दीवाली से पहले बसों का मेंटेनेंस कराने के आदेश।

  2. क्षेत्रीय प्रबंधक ने सभी डिपो को दिए निर्देश।

  3. त्योहारों में यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। आगामी त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। दीवाली से पहले वर्कशॉप में खराब खड़ी बसों का मेंटेनेंस कराकर उनका संचालन शुरू कराया जाएगा, ताकि त्योहार के दौरान बसों की कमी न हो और यात्रियों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

इसको लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक की ओर से रीजन के सभी आठ डिपो कौशांबी, साहिबाबाद, लोनी, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, खुर्जा और सिकंदराबाद के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि दीवाली से पहले वर्कशॉप में खड़ी खराब बसों को ठीक कराकर संचालन में लिया जाए।

साथ ही, सभी डिपो से यह भी रिपोर्ट मांगी गई है कि उनके डिपो में कितनी बसें खराब खड़ी हैं।क्षेत्रीय प्रबंधक केसरी नंदन चौधरी ने बताया कि त्योहार के दौरान यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में यात्रियों को अपने शहर पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी गई है, जिससे त्योहार पर संचालन सुचारू रह सके।

यह भी पढ़ें- त्योहारी सीजन में कल से बाजारों के पास स्कूलों-कॉलेजों में मिलेगी पार्किंग, जाम से बचाने को ट्रैफिक पुलिस का प्लान

यह भी पढ़ें- त्योहारों पर रेलवे का तोहफा, 19 स्पेशल ट्रेनें शुरू; यूपी-बिहार के यात्रियों को मिलेगी राहत