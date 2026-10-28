त्योहारों पर यात्रियों को नहीं होगी परेशानी, परिवहन निगम ने 8 डिपो में खराब बसों की मरम्मत के दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। आगामी त्योहारों पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। दीवाली से पहले वर्कशॉप में खराब खड़ी बसों का मेंटेनेंस कराकर उनका संचालन शुरू कराया जाएगा, ताकि त्योहार के दौरान बसों की कमी न हो और यात्रियों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

इसको लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक की ओर से रीजन के सभी आठ डिपो कौशांबी, साहिबाबाद, लोनी, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, खुर्जा और सिकंदराबाद के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि दीवाली से पहले वर्कशॉप में खड़ी खराब बसों को ठीक कराकर संचालन में लिया जाए।