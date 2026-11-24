राज्य ब्यूरो, लखनऊ। शहर के प्रमुख चौराहों पर भले ही वाहन जाम में फंसे हों, लेकिन पुलिस का दावा है कि तकनीक के इस्तेमाल से प्रदेश के प्रमुख मार्गों पर यातायात जाम के प्वाइंट 64 प्रतिशत घटे हैं। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में भी 10 प्रतिशत कमी आई है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने पुलिस झंडा दिवस पर पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस की इन उपलब्धियों का ब्योरा साझा किया।

डीजीपी के अनुसार यूपी गति प्लेटफॉर्म पर गूगल के रियल टाइम ट्रैफिक डाटा के जरिए प्रमुख मार्गों पर यातायात दबाव और जाम की निगरानी की जा रही है। मार्च 2026 में प्लेटफार्म पर दर्ज 16,723 कंजेशन प्वाइंट अक्टूबर में घटकर 6,080 रह गए। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा के लिए जीरो फटालिटी डिस्ट्रिक्ट्स योजना के तहत प्रदेश, जनपद, थाना, क्रिटिकल कॉरिडोर और ब्लैक स्पॉट स्तर पर निगरानी की जा रही है।

डीजीपी के अनुसार, अक्टूबर 2026 तक पिछले वर्ष की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में नौ प्रतिशत और मौतों में 10 प्रतिशत कमी आई है। इन प्रयासों से एक हजार से अधिक लोगों की जान बचाने का दावा किया गया है।