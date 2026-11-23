राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में मंडलवार समीक्षा तेज कर दी है। मेरठ और आगरा के बाद अब वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग आयोग के अन्य अधिकारियों के साथ 26 और 27 नवंबर को गोरखपुर में चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे।

बैठक में गोरखपुर, मीरजापुर, आजमगढ़, बस्ती और वाराणसी मंडल में आने वाले सभी जिलों के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। प्रदेश में आयोग का यह तीसरा दौरा होगा। आयोग की इस समीक्षा का उद्देश्य चुनाव की घोषणा से पहले ही सभी जिलों में तैयारियों का आकलन करना और कमियों को समय रहते दूर कराना है। बैठक में मतदाता सूची के पुनरीक्षण, मतदान केंद्रों की स्थिति, संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों की पहचान, कानून-व्यवस्था तथा सुरक्षा बलों की उपलब्धता जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। इससे पहले दो नवंबर को मेरठ में चार मंडलों मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद व अलीगढ़ के 18 जिलों की समीक्षा की गई थी।

इसके बाद 19 नवंबर को आगरा में पांच मंडलों आगरा, बरेली, झांसी, कानपुर व चित्रकूट के 21 जिलों की चुनावी तैयारियों का जायजा लिया गया। अब गोरखपुर में समीक्षा होगी। इसमें संबंधित जिलों के अधिकारी पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अब तक की तैयारियों, निर्वाचन व्यवस्थाओं और आगामी कार्ययोजना की जानकारी देंगे।