जागरण संवाददाता, कानपुर। विधानसभा चुनाव की आहट के बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विकास कार्यों के शिलान्यास के बहाने चुनावी तैयारियों को भी धार दी।

अहिरवां स्थित सिद्धार्थ पैलेस में 35 करोड़ रुपये और यशोदानगर स्थित अटूट बंधन गेस्ट हाउस में 29 करोड़ कुल 64 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव में अब केवल 90 दिन शेष हैं।