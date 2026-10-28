कानपुर में 16.50 करोड़ से बनेगा नर्वल थाने का नवीन भवन, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया भूमि पूजन

जागरण संवाददाता, कानपुर। नर्वल कस्बा स्थित कोतवाली के दिन बहुरने वाले हैं।नर्वल थाना की इमारत जर्जर व जीर्ण -शीर्ण हो चुकी है।विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने नवीन भवन निर्माण के लिए शासन को पत्र भेजा था।

उन्हीं की पहल पर शासन से नर्वल थाने के नवीन भवन निर्माण के लिए लगभग चार करोड़ धनराशि की पहली किस्त शासन ने जारी कर दी है। बुधवार को नर्वल थाना परिसर में विधानसभा अध्यक्ष व पुलिस आयुक्त ने भूमि -पूजन कर निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया।प्रशासनिक व आवासीय भवन का निर्माण कार्यदायी संस्था सिडिको कराएगी।

नर्वल थाने के नवीन भवन निर्माण का बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना व पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया।शासन से नवीन भवन निर्माण के लिए 7.87 करोड़ रुपये जारी हुए हैं। जिसमें पहली किस्त के रूप में 3.93 करोड़ रुपये की धनराशि भेजी जा चुकी है।