यूपी ट्रेड-शो में नौकरी-करियर को मिलेगी उड़ान, रोजगार के नए अवसर खोलेगा कौशल विकास मिशन का भव्य पवेलियन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के युवाओं के हुनर को देश-दुनिया के सामने लाने के लिए यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का पवेलियन इस बार नए अंदाज में तैयार किया गया है। 16 कौशलों के लाइव प्रदर्शन के साथ आगंतुक खुद भी कई गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। पिछले वर्ष के मुकाबले पवेलियन का क्षेत्रफल 200 से बढ़ाकर 360 वर्ग मीटर किया गया है।

ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले आयोजन में पवेलियन में पारंपरिक कारीगरी के साथ आधुनिक और नए कौशलों का प्रदर्शन किया जाएगा। पहली बार पवेलियन में स्किल मंच भी बनाया गया है।