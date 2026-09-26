2015 में 20 और 2025 में 156 करोड़, अयोध्या-काशी समेत यूपी के इन 4 शहरों में उमड़ी पर्यटकों की भीड़

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में आस्था के केंद्र पर्यटन की तस्वीर बदल रहे हैं। पिछले 10 साल में पर्यटकों की आमद में सात गुणा से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2015 में प्रदेश में घरेलू और विदेशी, मिलाकर 20.96 करोड़ पर्यटक आए थे, जबकि वर्ष 2025 में पर्यटकों की आमद बढ़कर 156.20 करोड़ पहुंच गई।

सैलानियों की सबसे ज्यादा संख्या अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज जैसे धार्मिक शहरों में रही। पर्यटन विभाग अब हेरिटेज, ईको-टूरिज्म, ग्रामीण और स्थानीय संस्कृति से जुड़े पर्यटन को बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। पर्यटन विभाग के अनुसार वर्ष 2017 के बाद धार्मिक व पर्यटन स्थलों पर संपर्क मार्गों, पर्यटक सुविधाओं, सुंदरीकरण, और नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने के काम में तेजी आई है। अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों के साथ पर्यटन सर्किट और थीम आधारित पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। दीपोत्सव, देव दीपावली, महाकुंभ आदि धार्मिक-सांस्कृतिक आयोजनों को पर्यटन से जोड़ा गया।