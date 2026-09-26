यूपी के किसानों के लिए बड़ी राहत: अब धान-मक्का समेत इन फसलों के नुकसान पर मिलेगा मुआवजा, ऐसे दर्ज करें शिकायत

जागरण संवाददाता, श्रावस्ती। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों में धान, मक्का, अरहर व बागवानी में केला की फसल शामिल है। जिले में 25 हजार 590 किसानों ने अपनी फसल का बीमा कराया है। बंगाल की खाड़ी से उठे अर्नब चक्रवात के कारण जिले में तेज हवा, अत्यधिक बारिया के कारण खड़ी फसलों में नुकसान होने की संभावना है।

किस आधार पर किया जा सकता है दावा? जिला कृषि अधिकारी डा. उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि खड़ी फसलों को ओलावृष्टि, जलभराव (फसल धान को छोड़कर), भूस्खलन, बादल फटने, बिजली गिरने और फसल के कटाई के बाद 14 दिन तक खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसल को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने की स्थिति में हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति का दावा व्यक्तिगत आधार पर किया जा सकता है।