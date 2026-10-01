अब प्रदूषण पर रहेगी AI की निगरानी, STP-CETP से लेकर उद्योगों तक होगी नजर; गड़बड़ी मिलने ही कमांड सेंटर पहुंचेगा अलर्ट

शोभित श्रीवास्तव, लखनऊ। प्रदूषण की निगरानी में अब सिर्फ आंकड़े जुटाना ही काफी नहीं होगा, बल्कि उनकी हरकत भी पकड़ी जाएगी। किसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का संचालन अचानक बंद हुआ, औद्योगिक ट्रीटमेंट प्लांट के आंकड़ों में असामान्य बदलाव आया या किसी उद्योग के आनलाइन प्रदूषण आंकड़ों में गड़बड़ी दिखी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) इसे पकड़ लेगा।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब मौजूदा आनलाइन निगरानी व्यवस्था के ऊपर एआइ आधारित विश्लेषण की नई परत जोड़ने की तैयारी में है। इसके लिए बोर्ड ने आइआइआइटी लखनऊ के साथ समझौता भी किया है। वर्तमान में उद्योगों और ट्रीटमेंट प्लांट से आनलाइन आंकड़े मिलते हैं। अधिकारी इनकी निगरानी कर जरूरत पड़ने पर निरीक्षण और कार्रवाई करते हैं। नई व्यवस्था में एआइ पुराने और रियल टाइम आंकड़ों का मिलान कर सामान्य पैटर्न समझेगा। इससे अचानक होने वाले बदलाव या असामान्य गतिविधि को जल्दी चिह्नित किया जा सकेगा। प्रदेश में करीब 160 एसटीपी हैं।