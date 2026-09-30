10.6 करोड़ की FD, 8.5 करोड़ के गहने... कौन हैं सपा के राज्यसभा प्रत्याशी धनराज नाथवानी, जिनकी पत्नी भी हैं अरबपति

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी धनराज नाथवानी 105 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के मालिक हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रोफेशनल कंसलटेंट धनराज नाथवानी और उनके परिवार (पत्नी व दो बच्चों) के पास 288.84 करोड़ रुपये से अधिक की चल संपत्ति और 81.26 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति है। हालांकि इस परिवार के पास कोई भी वाहन नहीं है।

नामांकन के साथ दिए गए शपथ पत्र के अनुसार 39 वर्षीय धनराज नाथवानी ने वर्ष 2008 में नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट मुंबई से कार्पोरेट ला और पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट में एमबीए की डिग्री हासिल की है। धनराज के पास लगभग 77.75 करोड़ रुपये की चल संपत्ति है।

इसमें बैंकों में 10.62 करोड़ के एफडी, शेयर और म्यूचुअल फंड्स में 55.75 करोड़ से अधिक का निवेश शामिल है। 2.81 करोड़ रुपये का निवेश इंश्योरेंस और पीपीएफ में भी है। पत्नी भूमि नाथवानी के पास 211.10 करोड़ रुपये की चल संपत्ति है। इनके दो बच्चों के नाम 3.14 करोड़ रुपये से अधिक की चल संपत्ति है। धनराज नाथवानी के पास 1.62 करोड़ रुपये से अधिक के जेवरात हैं। वहीं पत्नी के पास 8.53 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के आभूषण हैं।