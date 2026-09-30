अखिलेश के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, बोले- हमारे टच में उनके 25 विधायक, हम देंगे सरप्राइज

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चुनावी वातावरण के बीच दावों का दंगल तेज हो गया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य सभा चुनाव की सरगर्मी के बीच बयान दिया कि कई भाजपा विधायक हमारे संपर्क में हैं, जिसकी काट में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को सरप्राइज देने और 25 सपा विधायक संपर्क में रहने का दावा किया है। इससे पहले मंत्री ओमप्रकाश राजभर कई सपा विधायकों को अपने संपर्क में बता चुके हैं।

राज्य सभा के दस प्रत्याशियों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होगा। एक सदस्य जिताने के लिए 37 विधायकों के वोट की जरूरत पड़ेगी। चुनावी गणित के मुताबिक भाजपा आठ चेहरों को उच्च सदन भेजने में समर्थ होगी। सपा ने राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नथवनी को राज्य सभा भेजेगी।