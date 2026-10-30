फर्नीचर और अगरबत्ती बनाने वाले उद्योगों को मिलेगी नई उड़ान, यूपी में 5000 हेक्टेयर में होगा बांस का रोपण

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राज्य में बांस उत्पादन बढ़ाने और इससे जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए अगले वर्ष वृक्षारोपण अभियान के दौरान पांच हजार हेक्टेयर क्षेत्र में बांस लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने गुरुवार को राष्ट्रीय बांस मिशन के क्रियान्वयन और बांस उत्पादन का क्षेत्र विस्तार करने के संबंध में आयोजित बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने कहा कि बांस रोपण से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलने के साथ किसानों की आय बढ़ाने के नए अवसर भी पैदा होंगे। बांस का इस्तेमाल पार्टिकल बोर्ड, मध्यम घनत्व फाइबर बोर्ड (एमडीएफ) सहित विभिन्न काष्ठ आधारित उत्पादों के निर्माण में किया जा सकता है। इससे बांस आधारित उद्योगों का विस्तार होगा और किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिल सकेगा।