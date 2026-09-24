नवजातों की देखभाल के लिए यूपी में खुलेंगी 416 नई NBSU यूनिट, 75 जिलों में स्थापित होंगी 329 कंगारू मदर केयर इकाइयां

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। जन्म के बाद कमजोर, कम वजन या गंभीर हालत वाले नवजातों को इलाज के लिए दूर के चिकित्सालयों तक नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे बच्चों को जन्म के तुरंत बाद उपचार और निगरानी उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में 416 नयी न्यूबार्न स्टेबलाइजेशन यूनिट (एनबीएसयू) स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

वर्तमान में 417 एनबीएसयू कार्यरत हैं। नयी इकाइयां शुरू होने के बाद प्रदेश में इनकी संख्या 833 हो जाएगी। इससे नवजातों की हालत स्थिर करने के लिए उपचार दिया जाएगा, नवजात मृत्यु दर में कमी भी आएगी। सांस लेने में परेशानी वाले बच्चों के उपचार के लिए 146 बबल सीपैप मशीनें भी खरीदी गई हैं।