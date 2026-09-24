लखनऊ : एलिवेटेड रोड की कानपुर-लखनऊ लेन के खुलने का अभी करना होगा इंतजार, NHAI ने दिया बड़ा अपडेट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड रोड की कानपुर-लखनऊ लेन 25 सितंबर को खोली जानी थी, लेकिन अभी इसमें दो से तीन दिन का समय अभी और लगेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के परियोजना निदेशक नवरत्न ने बताया कि डामरीकरण का काम होना बाकी है।

27 से 28 सितंबर के बीच इस काम को कराने के बाद एलिवेटेड रोड खोली जाएगी। तब तक के लिए कानपुर से आने वाले वाहन बनी टोल से रैम्प के जरिए उतरकर लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ 27) का प्रयोग करते हुए लखनऊ आएंगे। वहीं लखनऊ से कानपुर की तरफ जाने वाला यातायात पूर्व की तरह एलिवेटेड रोड का प्रयोग कर सकेगा।