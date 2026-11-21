जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेश में नई दवाओं के विकास और चिकित्सा अनुसंधान को गति देने के लिए क्लिनिकल ट्रायल का नेटवर्क मजबूत किया जाएगा। इसके तहत उत्तर प्रदेश में आगामी वर्ष में 100 क्लिनिकल ट्रायल साइट विकसित करने की तैयारी है।

इससे अधिक दवाओं को विकसित किया जा सकेगा। साथ ही, प्रदेश में दवाओं और मेडिकल डिवाइस की सुरक्षा एवं प्रभावशीलता जांचने के लिए शोध का दायरा बढ़ सकेगा। यह जानकारी उत्तर प्रदेश प्रमोट फार्मा काउंसिल (यूपीपीपीसी) की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी आइएएस कृतिका शर्मा ने दी।