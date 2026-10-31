यूपी में डिजिटल तरीके से पढ़ाना सीखेंगे शिक्षक, स्मार्ट क्लास के लिए ब्लॉक लेवल पर शुरू होगी ट्रेनिंग

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब तो स्थापित हो रही हैं, लेकिन अब इनमें पढ़ाई को भी स्मार्ट बनाने की तैयारी है। शिक्षक केवल ब्लैक बोर्ड तक सीमित न रहें, बल्कि डिजिटल संसाधनों की मदद से बच्चों को रोचक और प्रभावी तरीके से पढ़ा सकें, इसके लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश में दो नवंबर से ब्लाक स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू होगा।

समग्र शिक्षा के तहत आयोजित इस प्रशिक्षण में चयनित विद्यालयों के एक-एक नोडल शिक्षक और एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) शामिल होंगे। हर बैच में अधिकतम 50 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में शिक्षकों को स्मार्ट क्लास, आइसीटी लैब और डिजिटल लाइब्रेरी के व्यावहारिक इस्तेमाल की जानकारी दी जाएगी। डिजिटल सामग्री के जरिये कक्षा में विषयों को कैसे समझाया जाए और तकनीक को पढ़ाई का प्रभावी माध्यम कैसे बनाया जाए, इस पर खास जोर रहेगा। इसकी तैयारी राज्य स्तर पर पहले ही शुरू हो चुकी है।