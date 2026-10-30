यूपी में लाखों शिक्षकों की नियुक्ति से लेकर डिग्री तक की होगी जांच, STF भी करेगी वेरिफिकेशन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों की नियुक्ति और शैक्षिक योग्यता की जांच होगी। कक्षा एक से आठ तक के शिक्षकों को अपने नियुक्ति पत्र से लेकर हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड, बीटीसी और टीईटी या सीटीईटी तक के प्रमाणपत्रों की स्पष्ट प्रतियां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय में जमा करनी होंगी।

बीएसए कार्यालय से निर्देश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही शिक्षकों को नोटरी से सत्यापित शपथपत्र देकर यह भी बताना होगा कि उनके परिवार में कोई सदस्य उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में बीएसए या उससे ऊपर के पद पर कार्यरत है या रहा है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी इलाहाबाद हाई कोर्ट के 16 अक्टूबर के आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। यह कार्रवाई कुसुमलता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में की जा रही है।

मामला परिषदीय विद्यालयों में अनियमित, नियम विरुद्ध और फर्जी नियुक्तियों से जुड़ा है। शपथपत्र में पति, पत्नी, पिता, पुत्र, पुत्री, दामाद, पुत्रवधू, सास, ससुर, साले, बहनोई, साली, ननद और प्रथम श्रेणी के चचेरे, ममेरे, फुफेरे व मौसेरे भाई-बहनों का ब्योरा देना होगा। ऐसा कोई रिश्तेदार नहीं होने पर इसकी घोषणा भी शपथपत्र में करनी होगी।

डॉक्यूमेंट को भेजा जाएगा एसटीएफ कार्यालय बीएसए, प्रधानाध्यापकों और प्रभारी प्रधानाध्यापकों के माध्यम से सभी शिक्षकों से दस्तावेज मंगवाएंगे। इसके बाद नियुक्ति तिथि, शैक्षिक योग्यता, नियुक्ति के समय निर्धारित न्यूनतम योग्यता और राजपत्र के अनुसार प्राप्त मेरिट सहित सभी जानकारियों की एक्सेल शीट तैयार होगी। इसे प्रमाणपत्रों के साथ एसटीएफ के संबंधित रेंज कार्यालय भेजा जाएगा।

प्रदेश में एसटीएफ के 18 रेंज कार्यालय और सात पुलिस कमिश्नरेट हैं। दस्तावेजों की जांच में एसपी, एसएसपी और पुलिस आयुक्त की मदद भी ली जा सकेगी। जिला स्तर पर बीएसए और मंडल स्तर पर सहायक शिक्षा निदेशक निगरानी करेंगे।