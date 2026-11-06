यूपी के नवनियुक्त शिक्षकों को बड़ी सौगात, दीपावली से पहले खातों में आएगा वेतन; सरकारी आदेश जारी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से चयनित होकर नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों को दीपावली से पहले वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन में लगने वाले समय के कारण नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन नहीं रुकेगा।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआइओएस) को निर्देश दिया है कि जिन नवनियुक्त शिक्षकों का नियमित वेतन भुगतान शुरू नहीं हुआ है, उनसे शपथ पत्र लेकर दीपावली से पहले वेतन का भुगतान सुनिश्चित कराएं। शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) प्रताप सिंह बघेल द्वारा गुरुवार को जारी आदेश में में कहा गया है कि आयोग से चयनित एलटी ग्रेड, प्रवक्ता, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर विद्यालयों में तैनाती दी गई है। इनके शैक्षिक अभिलेखों के सत्यापन की जिम्मेदारी जिला विद्यालय निरीक्षकों को सौंपी गई है।