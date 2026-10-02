गांधी जयंती पर उत्तर प्रदेश के 341 गांवों को बड़ी सौगात, हर घर शुरू होगी नल से जल की आपूर्ति

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। गांधी जयंती पर प्रदेश के 341 गांवों के प्रत्येक घर में नल से पेयजल आपूर्ति शुरू होगी। इससे लोगों को प्रदूषित पानी की समस्या से राहत मिलने के साथ ही पानी के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत भी कम होगी। अभी प्रदेश के 38,281 गांवों में हर घर तक नल से पानी पहुंच रहा है, जबकि 28,385 गांवों में यह कार्य अंतिम चरण में है।

जल शक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छता और ग्राम स्वराज को प्राथमिकता दी थी। इस बार गांधी जयंती पर 341 गांवों में पेयजल आपूर्ति की शुरुआत इसी भावना के अनुरूप की जा रही है। सरकार हर ग्रामीण परिवार तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के साथ यह सुनिश्चित कर रही है कि घर में पानी पहुंचने से महिलाओं और बेटियों का समय व श्रम बचे तथा बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर अवसर मिलें।