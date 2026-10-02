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'सुरक्षा हटे तो भीगी बिल्ली बनने में देर नहीं लगेगी', सीएम योगी का विपक्षियों पर करारा हमला

By Manoj Kumar Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
Published: Fri, 02 Oct 2026 08:46 AM (IST)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला।

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HighLights

  1. योगी ने सपा सरकार पर कानून-व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला।

  2. यूपी पुलिस अब 'आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प' थीम पर काम कर रही।

  3. मुख्यमंत्री ने पुलिस सुधारों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया, सड़क सुरक्षा चुनौती।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को पूर्व की समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान कानून-व्यवस्था पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले हर जिले में माफिया का बोलबाला था। माफिया समानांतर सरकार चलाते थे।

सरकार माफिया के सामने नाक रगड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस ‘आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प’ थीम पर काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि बंद चैंबर में बैठकर किसी के प्रति कोई भी टिप्पणी करना आसान है। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो और उसे अपने पद का कितना भी गुरूर हो, सुरक्षा हटा दी जाए तो अराजकता के माहौल में उसे भीगी बिल्ली बनने में देर नहीं लगेगी।

लोक भवन में गुरुवार को आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने 26 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक प्रदान किए। पुलिस के 87 इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी भी दिखाकर रवाना किया। साथ ही पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की पुस्तक ‘संघर्ष’ का विमोचन भी किया।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 के बाद सरकार ने पुलिस सुधारों को आगे बढ़ाया। प्रकाश सिंह ने जिस पुलिस रिफार्म की वकालत की थी, उसे उत्तर प्रदेश ने देश में सबसे पहले लागू किया। आज यूपी पुलिस के सामने विचार, वीरता और तकनीक, तीनों का समन्वय दिखाई दे रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ चिंतन तभी संभव है, जब समाज में सुरक्षा का वातावरण हो। जब तराई क्षेत्र आतंकवाद की चपेट में था, तब पुलिस व सेना की सुरक्षा में ही आवागमन संभव था। उस समय डीजीपी के रूप में प्रकाश सिंह ने इन चुनौतियों का सामना किया।

उत्तर प्रदेश ने पुलिस सुधारों को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा प्रदेश के सामने बड़ी चुनौती है। कोविड काल के ढाई-तीन वर्षों में प्रदेश में लगभग 24 हजार लोगों की मृत्यु हुई थी, जबकि सड़क दुर्घटनाओं में राज्य में हर वर्ष 23-24 हजार लोगों की जान चली जाती है।

पद्मश्री व पूर्व पुलिस महानिदेशक प्रकाश सिंह ने कहा कि उन्होंने यह पुस्तक आत्मकथा के रूप में नहीं, बल्कि अपने सेवाकाल के कुछ अविस्मरणीय अनुभवों और उनसे मिलने वाली सीख को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से लिखी है।

वहीं, स्वामी धर्मबंधु ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के साथ आध्यात्मिकता भी आवश्यक है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा कि सड़क सुरक्षा और पुलिस आधुनिकीकरण से सुरक्षित यातायात को मजबूती मिलेगी।

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