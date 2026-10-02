उत्तर प्रदेश को जल्द मिलेंगे आठ नए एक्सप्रेसवे, टेंडर फाइनल करने की समय सीमा तय

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले एक्सप्रेसवे और औद्योगिक परियोजनाओं को रफ्तार देने के लिए टेंडर प्रक्रिया की तारीखें तय कर दी हैं।

मुख्य सचिव एसपी गोयल ने फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे समेत चार परियोजनाओं के टेंडर 15 अक्टूबर तक अंतिम करने के निर्देश दिए हैं।

वहीं, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 30 अक्टूबर तथा मेरठ-हरिद्वार लिंक, विंध्य एक्सप्रेसवे और विंध्य पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के टेंडर 30 नवंबर तक अंतिम रूप देने की समयसीमा तय की गई है।

मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप की बैठक में एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कारिडोर, औद्योगिक क्लस्टर समेत प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को परियोजनाओं की नियमित निगरानी के साथ विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने और तय समयसीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए।