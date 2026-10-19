मध्य प्रदेश से अवैध पिस्टल लाकर बेचने वाला तस्कर गिरफ्तार, UP STF ने लखनऊ में पकड़ा

जागरण संवाददाता, लखनऊ : मध्य प्रदेश से अवैध पिस्टल लाकर उत्तर प्रदेश में बेचने वाले गिरोह के एक सदस्य को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान प्रतापगढ़ निवासी दुर्गेश पांडेय उर्फ विशु के रूप में हुई है। उसके पास से तीन अवैध पिस्टल, मैगजीन और 330 रुपये बरामद हुए हैं।

एसटीएफ मुख्यालय की टीम को रविवार को सूचना मिली कि मध्य प्रदेश से अवैध असलहे लाकर बेचने वाले गिरोह का सदस्य लखनऊ में वेव माल के पास मौजूद है। इस पर एसटीएफ की टीम ने तलाश शुरू की। वेव माल के पीछे सहारा काम्प्लेक्स के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। टीम को देखकर वह भागने लगा।