राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश सरकार ने राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगने की विज्ञप्ति शुक्रवार को जारी कर दी गई।

इच्छुक अभ्यर्थी 22 दिसंबर की शाम पांच बजे तक आवेदन कर सकते हैं। मौजूदा मुख्य सूचना आयुक्त सहित 10 सूचना आयुक्तों का तीन वर्ष का कार्यकाल अगले वर्ष 12 मार्च को पूरा हो रहा है। राज्य सूचना आयुक्त का एक पद पहले से रिक्त चल रहा है।

सरकार ने सभी पदों पर एक साथ नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है। प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार संयुक्ता समद्दार की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम अथवा प्रशासन और शासन के क्षेत्र में व्यापक ज्ञान एवं अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति संबंधित पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

छोड़ना होगा अपना पेशा नियुक्त होने वाले व्यक्ति किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होने चाहिए। साथ ही वे संसद या विधानमंडल के सदस्य, लाभ के पद पर आसीन, कारोबारी अथवा किसी पेशे में कार्यरत नहीं हो सकते। नियुक्ति से पहले संबंधित व्यक्ति को अपना कारोबार या पेशा छोड़ना होगा।