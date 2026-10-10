अब सरकारी विभागों में बिकेंगे स्टार्टअप के इनोवेशन, यूपी में बनेगा ई-मार्केट प्लेस; योगी सरकार ने तैयार किया प्लान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश में अब स्टार्टअप अपने नवाचारों को सरकारी विभागों तक पहुंचाकर कारोबार बढ़ा सकेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप क्रय योजना-2026 को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। इसके तहत यूपी स्टार्टअप ई-मार्केटप्लेस बनाया जाएगा।

इस पर पात्र स्टार्टअप के उत्पाद, सेवाएं और तकनीकी समाधान सूचीबद्ध होंगे, जिन्हें सरकारी विभाग और अन्य एजेंसियां खरीद सकेंगी। इससे नए उद्यमों को सरकारी बाजार में जगह बनाने और कार्य के लिए आदेश हासिल करने का अवसर मिलेगा।

उप्र स्टार्टअप नीति-2026 के उद्देश्यों के अनुरूप तैयार इस योजना का संचालन उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन करेगा। ई-मार्केटप्लेस की स्थापना से लेकर उसके रखरखाव तक की जिम्मेदारी मिशन की होगी। योजना की अधिसूचना जारी होने के बाद इसका क्रियान्वयन भी मिशन करेगा। इससे स्टार्टअप के लिए बाजार तक पहुंच आसान बनाने के साथ सरकारी विभागों में नई तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देना है।