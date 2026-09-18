यूपी के स्टार्टअप इन्क्यूबेटर्स पर कसेगा शिकंजा, नई नीति के तहत मान्यता के लिए पोर्टल पर करना होगा अप्लाई

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के तहत इन्क्यूबेटर्स को मिलने वाले प्रोत्साहन अनुदान में पारदर्शिता के लिए शासन ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। आवेदन, दावे, उपयोगिता प्रमाणपत्र, स्टार्टअप के आंकड़ों या अन्य अभिलेखों में किसी भी स्तर पर गलत, तथ्यहीन या भ्रामक जानकारी मिलने पर संबंधित प्रोत्साहन अनुदान निरस्त किया जा सकेगा। संबंधित संस्था से अनुदान की धनराशि की ब्याज समेत वसूली भी की जाएगी।

जुलाई में अधिसूचित नई स्टार्टअप नीति अगले पांच वर्ष तक प्रभावी रहेगी। नीति के तहत इन्क्यूबेटर के रूप में मान्यता पाने के इच्छुक पात्र संस्थानों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन स्टार्टअप पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।