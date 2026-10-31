UP कौशल विकास मिशन: अब ट्रेनिंग सेंटरों से 500 मीटर के दायरे में दर्ज हो सकेगी बायोमेट्रिक हाजिरी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षण केंद्रों पर अब 500 मीटर के दायरे में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। अभी तक इसके लिए केवल 100 मीटर का दायरा निर्धारित था। कम दूरी की जियो-फेंसिंग के कारण प्रशिक्षणार्थियों की हाजिरी दर्ज करने में आ रही तकनीकी और व्यावहारिक दिक्कतों को देखते हुए मिशन ने यह छूट दी है। हालांकि, उपस्थिति केवल निर्धारित केंद्र के 500 मीटर के दायरे में ही दर्ज होगी।

मिशन निदेशक पुलकित खरे के अनुसार प्रशिक्षण केंद्रों को अपने पोर्टल लागिन के माध्यम से केंद्र का सही अक्षांश और देशांतर अपडेट करने की सुविधा दी गई है। प्रशिक्षण प्रदाता जरूरत के अनुसार आवासीय, गैर-आवासीय और आन-द-जाब ट्रेनिंग (ओजेटी) स्थलों के लोकेशन भी पोर्टल पर दर्ज कर सकेंगे।