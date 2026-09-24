UP में कौशल विकास केंद्रों में बायोमीट्रिक अटेंडेंस को लेकर नया नियम लागू, लैपटॉप से हाजिरी को लेकर भी आया बड़ा अपडेट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षण केंद्रों पर अब प्रशिक्षणार्थियों की बायोमीट्रिक उपस्थिति केंद्र की निर्धारित लोकेशन से 100 मीटर के दायरे में ही दर्ज हो सकेगी। केंद्र से बाहर होने पर हाजिरी लगाने की सुविधा स्वतः बंद हो जाएगी। मिशन ने उपस्थिति व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए यह नई व्यवस्था लागू की है। यह एक अक्टूबर से प्रभावी होगी।

प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र की निर्धारित जियो-लोकेशन के आधार पर 100 मीटर की जियो-फेंसिंग की जाएगी। उपस्थिति दर्ज करते समय जीपीएस वाले मोबाइल से वास्तविक लोकेशन ली जाएगी। एल-1 बायोमीट्रिक डिवाइस को इसी मोबाइल से जोड़कर आधार आधारित बायोमीट्रिक उपस्थित प्रणाली के माध्यम से हाजिरी दर्ज होगी। डेस्कटाप और लैपटाप से हाजिरी लगाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।