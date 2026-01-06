UP SIR के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं? Step by Step इन तरीकों से करें चेक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने मंगलवार 6 जनवरी को उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की है, जिसमें 25 लाख से ज्यादा ऐसे नाम चिह्नित किए गए हैं, जो एक से अधिक स्थानों पर दर्ज थे।

यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने बताया कि एसआईआर के जरिए पता चला है कि प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा वोटर हैं। कुल मिलाकर प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख मतदाता ही हैं। 2 करोड़ 89 लाख नाम काटे जा चुके हैं। इसके अलावा 3 करोड़ 69 लाख नाम हटाए गए। इस बार बड़े पैमाने पर नामों की छंटनी हुई है, इसलिए यह चेक करना जरूरी है कि लिस्ट में आपका नाम है या नहीं।

ड्राफ्ट लिस्ट में अपना नाम खोजने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया- लिस्ट में नाम चेक करने का पहला तरीका- स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की आधिकारिक वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर लॉग इन करें। स्टेप 2: 'Search' विकल्प का चुनाव

होमपेज खुलने पर नीचे की ओर स्क्रॉल करें। वहां आपको 'Search your Name in voter list' का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। स्टेप 3: पहचान की जानकारी भरें

जैसे ही नई विंडो खुलेगी, आपको अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर (EPIC Number) और अपने राज्य (State) का नाम चुनना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कोड (Captcha Code) को बॉक्स में भरें।