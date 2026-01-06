यूपी में SIR के बाद वोटर लिस्ट का फाइनल ड्राफ्ट जारी, सुधार के लिए आपके पास है एक महीने का समय

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। UP SIR Draft Voter List 2026: मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के तहत 6 जनवरी यानी कि आज पहली ड्राफ्ट सूची जारी हुई है, जिसमें 25 लाख से ज्यादा ऐसे नाम चिह्नित किए गए हैं जो एक से अधिक स्थानों पर दर्ज थे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, यूपी नवदीप रिनवा ने बताया कि एसआईआर के जरिए पता चला है कि प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा वोटर हैं। प्रशासन ने आम जनता को राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि किसी को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने या त्रुटि सुधार को लेकर कोई शिकायत है, तो वे एक महीने के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।