यूपी में SIR के बाद वोटर लिस्ट का फाइनल ड्राफ्ट जारी, सुधार के लिए आपके पास है एक महीने का समय
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत 6 जनवरी को पहली ड्राफ्ट सूची जारी की गई। इसमें 25 लाख से अधिक ऐसे नाम चिह्नित किए गए हैं ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/लखनऊ। UP SIR Draft Voter List 2026: मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के तहत 6 जनवरी यानी कि आज पहली ड्राफ्ट सूची जारी हुई है, जिसमें 25 लाख से ज्यादा ऐसे नाम चिह्नित किए गए हैं जो एक से अधिक स्थानों पर दर्ज थे।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, यूपी नवदीप रिनवा ने बताया कि एसआईआर के जरिए पता चला है कि प्रदेश में 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा वोटर हैं।
प्रशासन ने आम जनता को राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि किसी को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने या त्रुटि सुधार को लेकर कोई शिकायत है, तो वे एक महीने के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
इसके लिए दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 6 फरवरी निर्धारित की गई है, ताकि आगामी चुनावों से पहले एक त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार की जा सके।
जिन मतदाताओं के वर्ष 2003 की मतदाता सूची से रिकॉर्ड नहीं मिले हैं, उन्हें अब चुनाव आयोग नोटिस जारी करेगा। छह जनवरी से छह फरवरी तक दावे व आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन छह मार्च को होगा।
फाइनल वोटर लिस्ट में 12,55,56,25 वोटर शामिल
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आज पब्लिश हुई फाइनल वोटर लिस्ट में 12,55,56,25 वोटर शामिल हैं। यह काम सभी 75 जिलों के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, 403 विधानसभा क्षेत्रों के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 42 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और 16,62,486 बूथ लेवल ऑफिसर (परिसीमन से पहले) ने वॉलंटियर्स के साथ मिलकर किया। बड़ी संख्या में वोटरों से संपर्क किया गया और साइन किए हुए एन्यूमरेशन फॉर्म सफलतापूर्वक इकट्ठा किए गए।
