PM मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने चलाया 'आशीर्वाद का दीया' अभियान, 5.36 करोड़ दीयों से जगमग हुआ यूपी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम चलाया। इस दौरान ...और पढ़ें
HighLights
पीएम मोदी के जन्मदिन पर 'आशीर्वाद का दीया' अभियान शुरू हुआ।
उत्तर प्रदेश में 5.36 करोड़ दीये जलाने का संकल्प लिया गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्जवलित किए।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा अभियान के महत्व को समझते हुए उसे राजनीतिक अनुष्ठान बना लेती है। 17 सितंबर की शाम दीये से जगमगा उठी। प्रकाश से ज्यादा चुनावी संदेश का उजियारा फैला। भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई 5.36 करोड़ दीये जलाने का संकल्प लेकर उतरी।
पार्टी ने जहां 1.76 लाख बूथों पर औसतन 50 दीये जलाने का लक्ष्य रखा, वहीं लाभार्थियों के यहां भी उजियारा किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत सभी जनप्रतिनिधियों ने अलग-अलग स्थानों पर दीप प्रज्जवलन किया।
राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से महत्व रखने वाले भवनों पर भी दीप जलाए गए। उधर, जो भाजपाई दौरे पर रहे, उन्होंने एक्सप्रेसवे और हाइवे के किसी कट या अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठान पर दीये जलवाए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिन 17 सितंबर से शुरू सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ ही आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम से किया गया।
कई जगहों पर जले दीप
प्रदेश महामंत्री राजेश चौधरी को अभियान का संयोजक बनाया गया। उन्होंने मथुरा में अपने विधान सभा क्षेत्र मांट व अन्य स्थानों पर दीप जलाने का कार्यक्रम कराया।
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बताया कि गुरुवार शाम सभी बूथों पर कार्यकर्ताओं एवं आमजनों सामूहिक रूप से दीप प्रज्जवलित कर प्रधानमंत्री को स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की मंगल कामना की। प्रदेश अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष एवं मिश्रिख के सांसद अशोक रावत ने बताया कि उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे के बिलग्राम कट पर ढाई हजार दीप जलवाए।
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उधर, ब्रजेश पाठक ने केजीएमयू में पहुंचकर 500 टीबी मरीजों को पोषण पोटली दी। भाजपा ओबीसी मोर्चा ने पार्टी मुख्यालय पर गुलगुला वितरण का कार्यक्रम किया, जिसमें अध्यक्ष प्रकाश पाल एवं उपाध्यक्ष नीरज सिंह समेत बड़ी संख्या में भाजपाई शामिल हुए।