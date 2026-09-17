PM मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने चलाया 'आशीर्वाद का दीया' अभियान, 5.36 करोड़ दीयों से जगमग हुआ यूपी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा अभियान के महत्व को समझते हुए उसे राजनीतिक अनुष्ठान बना लेती है। 17 सितंबर की शाम दीये से जगमगा उठी। प्रकाश से ज्यादा चुनावी संदेश का उजियारा फैला। भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई 5.36 करोड़ दीये जलाने का संकल्प लेकर उतरी।

पार्टी ने जहां 1.76 लाख बूथों पर औसतन 50 दीये जलाने का लक्ष्य रखा, वहीं लाभार्थियों के यहां भी उजियारा किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत सभी जनप्रतिनिधियों ने अलग-अलग स्थानों पर दीप प्रज्जवलन किया।