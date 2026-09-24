UP में पुरानी ई-चालान व्यवस्था बंद, अब नई प्रणाली से कटेंगे यातायात चालान
उत्तर प्रदेश में पुरानी ई-चालान व्यवस्था बुधवार रात से बंद कर दी गई है, अब यातायात नियमों के उल्लंघन पर ...और पढ़ें
HighLights
उत्तर प्रदेश में पुरानी ई-चालान व्यवस्था अब बंद।
यातायात नियमों के उल्लंघन पर नई प्रणाली से चालान।
लंबित चालान और अभिलेख नई प्रणाली में स्थानांतरित।
राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। प्रदेश में वाहनों के ई-चालान की पुरानी व्यवस्था बुधवार रात से बंद कर दी गई है। अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान नई ई-चालान प्रणाली से ही काटे जाएंगे। पुरानी व्यवस्था में लंबित चालानों और जरूरी अभिलेखों को नई प्रणाली में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
यातायात निदेशालय ने प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि न्यायालय और लोक अदालत से संबंधित रसीदों का विवरण रात 12 बजे से पहले नई व्यवस्था में दर्ज कर दिया जाए। इसके साथ ही पुरानी प्रणाली में दर्ज जरूरी आंकड़ों को भी नई प्रणाली में स्थानांतरित किया जा रहा है।
पुरानी व्यवस्था में लंबित मामलों को नई प्रणाली में शामिल किया जा रहा है, ताकि पहले से दर्ज चालानों के निस्तारण में किसी तरह की परेशानी न हो। लंबित आंकड़ों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई ई-चालान प्रणाली को पूरी तरह सक्रिय किया जाएगा। इसके बाद नए चालान इसी व्यवस्था के माध्यम से जारी होंगे।
नई प्रणाली में चालानों और अभिलेखों का प्रबंधन अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। न्यायालय और लोक अदालत से जुड़े मामलों का विवरण भी इसमें उपलब्ध रहेगा। यातायात निदेशालय ने नई व्यवस्था के संचालन के दौरान अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।
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किसी स्तर पर लापरवाही सामने आने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। विभाग ने पुरानी व्यवस्था से जुड़े लंबित मामलों और आंकड़ों को नई प्रणाली में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है।
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