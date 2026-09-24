UP में पुरानी ई-चालान व्यवस्था बंद, अब नई प्रणाली से कटेंगे यातायात चालान

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। प्रदेश में वाहनों के ई-चालान की पुरानी व्यवस्था बुधवार रात से बंद कर दी गई है। अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालान नई ई-चालान प्रणाली से ही काटे जाएंगे। पुरानी व्यवस्था में लंबित चालानों और जरूरी अभिलेखों को नई प्रणाली में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

यातायात निदेशालय ने प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि न्यायालय और लोक अदालत से संबंधित रसीदों का विवरण रात 12 बजे से पहले नई व्यवस्था में दर्ज कर दिया जाए। इसके साथ ही पुरानी प्रणाली में दर्ज जरूरी आंकड़ों को भी नई प्रणाली में स्थानांतरित किया जा रहा है।

पुरानी व्यवस्था में लंबित मामलों को नई प्रणाली में शामिल किया जा रहा है, ताकि पहले से दर्ज चालानों के निस्तारण में किसी तरह की परेशानी न हो। लंबित आंकड़ों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई ई-चालान प्रणाली को पूरी तरह सक्रिय किया जाएगा। इसके बाद नए चालान इसी व्यवस्था के माध्यम से जारी होंगे।