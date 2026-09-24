UP Weather Today: आज से बदलेगा मौसम, लखनऊ सहित 40 से अधिक जिलों में तेज हवा और बारिश

जागरण संवाददाता, लखनऊ। करीब 10-12 दिनों तक मौसम शुष्क रहने के बाद एक बार फिर मानसून सक्रिय होगा। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार से राजधानी समेत प्रदेश कई हिस्सों में मानसूनी गतिविधि सक्रिय होने से तेज हवा और मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। 25 से 28 सितंबर तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों के साथ पश्चिमी यूपी में भी अच्छी बरसात के आसार हैं।

करीब 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से हवा भी चलेगी। इस दौरान राज्य में अधिकतम तापमान में पांच से सात डिग्री सेल्सियस तक गिरावट की संभावना है। 29 सितंबर से मौसम में बदलाव के संकेत हैं, लेकिन यूपी में रुक-रुककर तीन अक्टूबर तक वर्षा का दौर जारी रहेगा।



वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि गुरुवार से अगले चार-पांच दिनों तक बादलों की आवाजाही के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। इसका असर पूरब से लेकर पश्चिमी जिलों में भी होगा। अमूमन सितंबर के आखिरी सप्ताह में छिटपुट वर्षा होती है, लेकिन इस बार अच्छी बरसात होगी।

कई जिलों में तो हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर या इससे भी अधिक हो सकती है। इस दौरान 36 जिलों में वज्रपात के भी पूर्वानुमान हैं। वर्षा का सर्वाधिक असर पूर्वी यूपी समेत दक्षिणी जिलों में देखने को मिलेगा। बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली और अमेठी समेत आसपास के जिलों में अत्यधिक बारिश हो सकती है।