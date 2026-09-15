UP के युवाओं की हुई मौज, अब हर विधानसभा में रोजगार का इंतजाम करेगी योगी सरकार; 50 कंपनियां ऑन-द-स्पॉट करेंगी सेलेक्शन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए अब हर विधानसभा क्षेत्र में रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत होने वाले बड़े रोजगार मेलों में कम से कम 50 कंपनियों की भागीदारी और एक हजार से दो हजार अभ्यर्थियों के चयन का लक्ष्य रखा गया है।

बड़े रोजगार मेले के लिए 10 लाख रुपये और विधानसभा क्षेत्रवार रोजगार मेले के लिए पांच लाख रुपये तक खर्च की व्यवस्था की गई है। प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन डा. एमके शन्मुगा सुंदरम ने सभी जिलाधिकारियों को मेले के आयोजन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जिलों में पहले जिला कार्यकारी समिति की बैठक कर रोजगार मेले की कार्ययोजना को मंजूरी दिलानी होगी। सेवायोजन कार्यालय निजी कंपनियों और स्थापित उद्योगों से संपर्क कर रिक्त पद, वेतन और शैक्षिक योग्यता की जानकारी जुटाएंगे। इन रिक्तियों को रोजगार संगम पोर्टल पर आनलाइन प्रदर्शित किया जाएगा।