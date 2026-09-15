उन्नाव सहित UP के इन तीन शहरों में 655.76 करोड़ से तैयार होंगी टाउनशिप, 380 करोड़ की पहली किस्त को स्वीकृति

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राजधानी लखनऊ सहित राज्य के तीन शहरों में नई टाउनशिप विकसित करने के लिए राज्य सरकार 655.76 करोड़ रुपये देगी। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजना के तहत भूमि अर्जन के लिए बतौर सीड कैपिटल 380 करोड़ रुपये की पहली किस्त जल्द ही संबंधित विकास प्राधिकरण को मिल जाएंगे।



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। विभागीय विशेष सचिव राजेश कुमार राय ने बताया कि योजना के तहत 655.76 करोड़ रुपये तीन शहरों को टाउनशिप विकसित करने के लिए दिए जाएंगे।

जल्दी दी जाएगी किस्त इसमें से 531.47 करोड़ रुपये लखनऊ, 65.86 करोड़ रुपये उन्नाव-शुक्लागंज और 58.43 करोड़ रुपये रायबरेली विकास प्राधिकरण को मिलेंगे। फिलहाल पहली किस्त के तौर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण को 300 करोड़ रुपये और उन्नाव व रायबरेली विकास प्राधिकरण को 40-40 करोड़ रुपये जल्द दे दिए जाएंगे।