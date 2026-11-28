जागरण संवाददाता, लखनऊ। यूपी रेरा ने घर खरीददारों के हितों की रक्षा के लिए रियल एस्टेट से जुड़े विवादों के निस्तारण में प्रगति की है। यूपी रेरा ने वैधानिक प्रक्रिया, प्रमोटरों और आवंटियों के बीच आपसी समझौतों साथ कन्सिलिएशन फोरम के माध्यम से अब तक 12,696 मामलों में 6,661 करोड़ रुपये की मूल्य की संपत्तियों से जुड़े विवादों का समाधान किया है। साथ ही वसूली की प्रक्रिया के तहत 8,921 मामलों में आवंटियों को कुल 2,342 करोड़ रुपये का भुगतान कराया है।

यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने बताया कि यहां की पीठों के समक्ष धारा-31 के अंतर्गत धनवापसी, रजिस्ट्री सहित कब्जा या कब्जे में देरी पर ब्याज आदि से संबंधित शिकायतें बड़ी संख्या में दायर हुईं थी। सुनवाई के बाद पीठों ने जारी वसूली प्रमाणपत्रों (आरसी) के आधार पर संबंधित जिलों में वैधानिक कार्रवाई की है।