यूपी में घर खरीदने वालों की हुई मौज, RERA ने 8 जिलों के लिए 1226 करोड़ की परियोजनाओं को दी मंजूरी

जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने प्रदेश के आठ जिलों में 15 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी किया है। इनमें 1226.57 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है, इससे 1549 आवासीय व व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण होगा। लखनऊ में सर्वाधिक सात आवासीय परियोजनाओं में 471.24 करोड़ का निवेश होगा।

यूपी रेरा प्राधिकरण की 216वीं बैठक मंगलवार को प्राधिकरण मुख्यालय में अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में हुई। प्रस्तावों की जांच के बाद प्राधिकरण ने 15 परियोजनाओं को मंजूर किया है। सभी स्वीकृत परियोजनाओं का विकास रेरा अधिनियम के अनुसार निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरा करना होगा। स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या, निवेश और प्रस्तावित आवासीय इकाइयों के मामले में लखनऊ सबसे आगे है।

जिले में सात आवासीय परियोजनाओं के माध्यम से कुल 599 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। वाराणसी दूसरे स्थान पर है। दो परियोजनाओं में एक आवासीय और एक मिश्रित श्रेणी की है। इनमें 166.73 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इनके तहत कुल 330 इकाइयों का विकास किया जाएगा।