जहां बननी थीं सड़कें और नालियां, वहां उगाई धान की फसल, IT सिटी की जमीन पर चल रहे खेल पर LDA का कड़ा एक्शन

जागरण संवाददाता, लखनऊ। एलडीए की सुलतानपुर रोड पर आइटी सिटी आवासीय योजना में जहां अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, नाली और सीवर लाइनें बिछनी थीं, वहां धान की रोपाई देखकर एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार भड़क गए। गंभीर लापरवाही मिलने पर अर्जन विभाग में आउटसोर्स पर तैनात रेवेन्यू इंस्पेक्टर सूर्य प्रकाश को नौकरी से कार्यमुक्त कर दिया। वहीं, अधिशासी अभियंता निशांत कुमार समेत चार इंजीनियरों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है।

मंगलवार को एलडीए उपाध्यक्ष आइटी सिटी योजना का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। योजना की जमीनों पर विकास कार्य होने के बजाय बड़े पैमाने पर धान की खेती की जा रही थी। सरकारी योजना पर इस तरह अवैध रूप से खेती होना अफसरों की लापरवाही माना। उन्होंने मौके पर ही अर्जन प्रभारी विपिन शिवहरे से पूरे मामले में जवाब तलब किया है।

विकास कार्य को रफ्तार देने का दिया अल्टीमेटम एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि अधिशासी अभियंता निशांत चंद्र, एई विनीत शर्मा, एई गौरव और जेई उर्वशी श्रीवास्तव को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी किया है। उपाध्यक्ष ने मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार तुलसीराम को भी जमकर फटकारा और 15 दिनों के भीतर विकास कार्य को रफ्तार देने का अल्टीमेटम भी दिया है।