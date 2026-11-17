राज्य ब्यूरो, लखनऊ। युवाओं के हाथों में टैबलेट देने के बाद अब मेधावी बेटियों को स्कूटर की चाबी सौंपने की तैयारी है। प्रदेश सरकार रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत 50 हजार छात्राओं को गुलाबी रंग का स्कूटर देने जा रही है। वितरण 15 दिसंबर के आसपास शुरू होने की संभावना है। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और हीरो कंपनी ने स्कूटर का निर्माण भी शुरू कर दिया है। कंपनी प्रतिदिन करीब 600 स्कूटर तैयार कर रही है।

विधानसभा चुनाव से पहले सरकार अपने पिछले चुनावी वादों को जमीन पर उतारने में जुटी है। रविवार को स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 50 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट देकर 25 लाख युवाओं को टैबलेट देने के अभियान का शुभारंभ किया गया। अब स्कूटी योजना के जरिये छात्राओं तक पहुंच बनाने की तैयारी है। इसकी शुरुआत प्रदेश के कई स्थानों से एक साथ करने की योजना है।

शीर्ष पांच प्रतिशत स्थान पाने वाली छात्राएं होंगी पात्र उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के अनुसार, 15 दिसंबर के आसपास स्कूटी वितरण शुरू हो सकता है। वर्ष 2025-26 के बजट में योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया था। इसका लाभ शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने वाली छात्राओं को मिलेगा। संबंधित विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की मेधा सूची में शीर्ष पांच प्रतिशत स्थान पाने वाली छात्राएं पात्र होंगी।