UP Weather Today: लखनऊ-वाराणसी सहित प्रदेशभर में थमेगी बारिश, बढ़ेगी उमस; दो दिन बाद फिर बूंदाबांदी के आसार

जागरण संवाददाता, लखनऊ। आसमान में छाए बादल अब विरल होने लगे हैं। अगले दो दिनों तक कोई सक्रिय मौसम तंत्र नहीं होने से वर्षा होने की संभावना अत्यंत कम है। कहीं-कहीं हल्की-फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इस बीच तापमान में धीरे-धीरे हल्की बढ़ोतरी होगी तो उमस भरी गर्मी भी बढ़ सकती है। अगले दो दिनों के बाद थोड़े बादल आ सकते हैं और कहीं-कहीं फिर बूंदाबांदी की स्थिति बन सकती है।

प्रदेश के कई हिस्सों में शनिवार को भी पूरे दिन कभी धूप-कभी छांव की स्थिति बनी रही। वाराणसी में बीते 24 घंटे की अपेक्षा अधिकतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई और यह सामान्य से 0.2 डिग्री सेल्सियस नीचे 33.4 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस कम 24.3 डिग्री सेल्सियस रहा। शुक्रवार की रात्रि में बाबतपुर क्षेत्र में 15 तो कैंट क्षेत्र में 25 मिमी वर्षा हुई। शनिवार को तापमान बढ़ने से आर्द्रता थोड़ी घटी और यह 72 से 85 प्रतिशत के बीच रही।