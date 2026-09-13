CM योगी के दखल के बाद जागा NIC, लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंताओं की प्रमोशन की बाधा हुई दूर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक शिकायत पहुंचने के बाद लोक निर्माण विभाग के सौ से अधिक अवर अभियंताओं (जेई) की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ द्वारा की गई शिकायत के बाद राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) ने मानव संपदा पोर्टल की समस्याओं को दूर कर दिया है।

अब विभाग अवर अभियंताओं की सहायक अभियंता (एई) के पदों पर पदोन्नति के लिए पात्रता सूची शासन को भेज सकेगा।जेई की एई के पदों पर पदोन्नति में एनआइसी के मानव संपदा पोर्टल की खामियां बाधक बनी हुई थीं। पोर्टल पर विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) के कालम में दिव्यांग कार्मिकों की पदोन्नति का कोई प्रविधान नहीं था, जिसके कारण विभाग पदोन्नति का प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ा पा रहा था।