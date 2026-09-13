CM योगी के दखल के बाद जागा NIC, लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंताओं की प्रमोशन की बाधा हुई दूर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप के बाद लोक निर्माण विभाग के सौ से अधिक अवर अभियंताओं की पदोन्नति का रास्ता ...और पढ़ें
HighLights
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप से पदोन्नति का रास्ता खुला।
लोक निर्माण विभाग के सौ से अधिक अवर अभियंताओं को मिलेगा प्रमोशन।
एनआईसी ने मानव संपदा पोर्टल की तकनीकी खामी को सुधारा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक शिकायत पहुंचने के बाद लोक निर्माण विभाग के सौ से अधिक अवर अभियंताओं (जेई) की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो गया है। डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ द्वारा की गई शिकायत के बाद राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) ने मानव संपदा पोर्टल की समस्याओं को दूर कर दिया है।
अब विभाग अवर अभियंताओं की सहायक अभियंता (एई) के पदों पर पदोन्नति के लिए पात्रता सूची शासन को भेज सकेगा।जेई की एई के पदों पर पदोन्नति में एनआइसी के मानव संपदा पोर्टल की खामियां बाधक बनी हुई थीं। पोर्टल पर विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) के कालम में दिव्यांग कार्मिकों की पदोन्नति का कोई प्रविधान नहीं था, जिसके कारण विभाग पदोन्नति का प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ा पा रहा था।
डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ द्वारा इस समस्या को हल कराने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखे जाने के बाद लोक निर्माण विभागाध्यक्ष ने कार्मिक विभाग को पत्र लिखा था। कार्मिक विभाग ने इसे संज्ञान में लेते हुए एनआइसी के अधिकारियों से बात कर समस्या का समाधान कर दिया है। अब विभाग ने पदोन्नति के लिए पात्रता सूची तैयार कर ली है। इस समस्या के समाधान पर संघ ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है।