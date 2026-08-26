UP Quiz : यूपी का सबसे छोटा जिला कौन-सा है?

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। सरकारी नौकरी की परीक्षा हो या इंटरव्यू, जनरल नॉलेज ही अक्सर बाज़ी पलटता है। इन परीक्षाओं में सवालों का कोई तय पैटर्न नहीं होता, इसलिए आपकी पकड़ जितनी मज़बूत होगी, अपने मनपसंद पद तक पहुंचने के रास्ते भी उतने ही साफ़ होते जाएंगे। आपकी इसी तैयारी को थोड़ा आसान और रोचक बनाने के लिए हम यहां कुछ अहम सवाल-जवाब शेयर कर रहे हैं।

सवाल: उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन सी है?

जवाब: गेहूं उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख फसल है।

सवाल: उत्तर प्रदेश के सबसे प्रख्यात मेले का नाम क्या है?

जवाब: कुंभ मेला राज्य का सबसे प्रसिद्ध और विशाल मेला है।

सवाल: उत्तर प्रदेश के किस शहर में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है?

जवाब: कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज (इलाहाबाद) में होता है।

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सवाल: उत्तर प्रदेश की पहचान कौन सा प्रसिद्ध लोक/शास्त्रीय नृत्य है?

जवाब: कथक उत्तर प्रदेश का पारंपरिक और बेहद लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है।

सवाल: उत्तर प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय संगीत घराना सबसे अधिक जाना जाता है?

जवाब: बनारस घराना संगीत की दुनिया में सबसे प्रसिद्ध घराना है।

सवाल :यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है?

जवाब: उत्तर प्रदेश का सबसे सबसे छोटा जिला हापुड़ को कहा जाता है। जानकारी के अनुसार, हापुड़ जिले का कुल क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर (लगभग 250 वर्ग मील) है।

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