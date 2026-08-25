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UP Quiz : यूपी की सबसे बड़ी गन्ना मिल कौन-सी है?

By Shiv Govind MishraaEdited By: Shiv Govind Mishraa
Updated: Tue, 25 Aug 2026 04:41 PM (IST)

Trending Quiz : सामान्य ज्ञान किसी एक किताब या विषय तक सीमित नहीं रहता; यह हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक बड़ा ज़रिया है। अगर आप अपने आसपास हो र ...और पढ़ें

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

इस फोटो को AI के माध्यम से तैयार किया गया है।

डिजिटल डेस्क, जागरण। किसी भी सरकारी नौकरी की परीक्षा या इंटरव्यू में सामान्य ज्ञान ही खेल पलटता है। इन परीक्षाओं में सवालों का कोई तय ढर्रा नहीं होता, इसलिए आपकी पकड़ जितनी मजबूत होगी, सफलता और अपनी पसंदीदा जॉब पाने के मौके भी उतने ही बेहतर होंगे। आपकी इसी तैयारी को थोड़ा आसान बनाने के लिए हम यहां कुछ ज़रूरी सवाल और उनके जवाब दे रहे हैं।

सवाल- उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी कौन संभाल रहे हैं?
जवाब- योगी आदित्यनाथ इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।

सवाल- उत्तर प्रदेश का सबसे मुख्य उद्योग कौन सा माना जाता है?
जवाब- शक्कर (चीनी) उद्योग राज्य का सबसे प्रमुख उद्योग है।

सवाल- प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश को कुल कितने मंडलों (Divisions) में विभाजित किया गया है?
जवाब- पूरे उत्तर प्रदेश में कुल 18 प्रशासनिक मंडल हैं।

सवाल- उत्तर प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध धार्मिक एवं तीर्थ स्थल कौन सा है?
जवाब- अयोध्या राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है।

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सवाल- विश्व स्तर पर उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय पर्यटन केंद्र कौन सा है?
जवाब- आगरा को मुख्य पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ दुनिया भर से लोग ताजमहल देखने आते हैं।

सवाल- यूपी की सबसे बड़ी गन्ना मिल कौन सी है?
जवाब- दरअसल, उत्तर प्रदेश की (और एशिया की भी) सबसे बड़ी चीनी मिल त्रिवेणी शुगर मिल को कहा जाता है। यह मिल यूपी के मुज़फ्फरनगर में स्थित है।

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Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया। यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है। हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है। दैनिक जागरण इस खबर से संबंधित किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता।