UP Quiz : यूपी के किस शहर को IT हब कहा जाता है?

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू को पास करने में सामान्य ज्ञान सबसे अहम भूमिका निभाता है। परीक्षाओं में सवाल कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपकी तैयारी जितनी मजबूत होगी, सफलता और नौकरी मिलने के मौके भी उतने ही बढ़ जाएंगे। आपकी इसी तैयारी को आसान बनाने के लिए हम यहां जीके के कुछ बेहद उपयोगी सवाल और उनके जवाब साझा कर रहे हैं।

सवाल: गन्ना उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में कौन-सा स्थान है?

जवाब: देश में गन्ने की पैदावार में उत्तर प्रदेश शीर्ष (पहले) स्थान पर आता है।

सवाल: उत्तर प्रदेश किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाता है?

जवाब: हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है।

सवाल: उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन के रूप में किसे जाना जाता है?

जवाब: गोरखपुर जंक्शन की पहचान राज्य के सबसे बड़े रेलवे जंक्शनों में होती है।

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सवाल: उत्तर प्रदेश का कौन-सा शहर सबसे प्राचीन शहर माना जाता है?

जवाब: वाराणसी को उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और जीवंत शहर माना गया है।

सवाल: यूपी के किस शहर को IT हब कहा जाता है?

जवाब: दरअसल, नोएडा को उत्तर प्रदेश के प्रमुख आईटी हब कहा जाता है।

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