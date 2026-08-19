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UP Quiz : यूपी के किस शहर को IT हब कहा जाता है?

By Digital Desk Edited By: Shiv Govind Mishraa
Updated: Wed, 19 Aug 2026 03:43 PM (IST)

Trending Quiz : सामान्य ज्ञान दरअसल अलग-अलग विषयों और जानकारियों का एक बड़ा दायरा है, जो किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। दुनिया को सही नज़रिए से समझने और अपने आसपास की हलचलों से जुड़े रहने के लिए इसकी बेहतर समझ होना बेहद आवश्यक है।

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डिजिटल डेस्क, लखनऊ। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू को पास करने में सामान्य ज्ञान सबसे अहम भूमिका निभाता है। परीक्षाओं में सवाल कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपकी तैयारी जितनी मजबूत होगी, सफलता और नौकरी मिलने के मौके भी उतने ही बढ़ जाएंगे। आपकी इसी तैयारी को आसान बनाने के लिए हम यहां जीके के कुछ बेहद उपयोगी सवाल और उनके जवाब साझा कर रहे हैं।

सवाल: गन्ना उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में कौन-सा स्थान है?
जवाब: देश में गन्ने की पैदावार में उत्तर प्रदेश शीर्ष (पहले) स्थान पर आता है।

सवाल: उत्तर प्रदेश किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाता है?
जवाब: हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है।

सवाल: उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन के रूप में किसे जाना जाता है?
जवाब: गोरखपुर जंक्शन की पहचान राज्य के सबसे बड़े रेलवे जंक्शनों में होती है।

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सवाल: उत्तर प्रदेश का कौन-सा शहर सबसे प्राचीन शहर माना जाता है?
जवाब: वाराणसी को उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और जीवंत शहर माना गया है।

सवाल: यूपी के किस शहर को IT हब कहा जाता है?
जवाब: दरअसल, नोएडा को उत्तर प्रदेश के प्रमुख आईटी हब कहा जाता है।

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Disclaimer : प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया। यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है। हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है। दैनिक जागरण इस खबर से संबंधित किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता।