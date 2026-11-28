राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के निजी क्षेत्र के डिग्री स्तरीय फार्मेसी संस्थानों में संचालित फार्मा-डी (डिप्लोमा आफ फार्मेसी) पाठ्यक्रम की फीस तय कर दी गई है। शासन ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए एक वर्ष का मानक शुल्क 63,300 रुपये निर्धारित किया है।