राज्य ब्यूरो, लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिल रही है और सरकारी योजनाओं का लाभ जमीन पर कितना पहुंच रहा है, इसकी पड़ताल के लिए गुरुवार को होगी। बेसिक शिक्षा विभाग की प्रदेशस्तरीय समीक्षा बैठक में पढ़ाई की गुणवत्ता, शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ विभागीय योजनाओं की प्रगति का आकलन किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में बेसिक शिक्षा अधिकारियों से विद्यालयों की वास्तविक स्थिति और योजनाओं के क्रियान्वयन का ब्योरा लिया जाएगा।

बैठक में निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों पर विशेष जोर रहेगा। बच्चों की भाषा और गणित की दक्षताओं, निपुण प्लस के उपयोग और निपुण तालिका में उनकी उपलब्धियां दर्ज करने की स्थिति परखी जाएगी। यू-डायस पोर्टल पर विद्यालयों, शिक्षकों और विद्यार्थियों का डाटा अपडेट करने की प्रगति भी देखी जाएगी।

जारी धनराशि के उपयोग की होगी समीक्षा लाइब्रेरी, खेलकूद और स्मार्ट क्लास के इस्तेमाल की समीक्षा के साथ पुस्तकालयों में किताबों की उपलब्धता और बच्चों को नियमित पुस्तकें जारी किए जाने की जानकारी ली जाएगी। स्मार्ट क्लास और आइसीटी लैब के सक्रिय व निष्क्रिय उपकरणों का विद्यालयवार आकलन होगा। समग्र शिक्षा, पीएम श्री और पीएम पोषण योजना के तहत जारी धनराशि के उपयोग की समीक्षा होगी।