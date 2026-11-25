राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद ने पालीटेक्निक की विषम सेमेस्टर परीक्षा नवंबर-दिसंबर में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के सेशनल अंक भरने की प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब संस्थानों को विद्यार्थियों के सेशनल, गेम्स और अनुशासन के अंक आनलाइन भरने के लिए ओटीपी दर्ज करना अनिवार्य होगा।

परिषद की ओर से यह ओटीपी संबंधित संस्था के प्रधानाचार्य के मोबाइल नंबर और ई-मेल पर भेजा जाएगा। परिषद के सचिव डा. संतोष कुमार सिंह ने प्रदेश के सभी राजकीय, अनुदानित, निजी और पीपीपी माडल के संस्थानों के प्रधानाचार्यों व निदेशकों को निर्देश जारी किए हैं।