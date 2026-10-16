दल बदल की मचेगी होड़, पर आसान नहीं वोट बदलने की दौड़; अब इस पॉलिटिकल दांव में जोर आजमा रहीं भाजपा-सपा

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ। विधान सभा चुनाव की आहट के साथ दल बदल की राजनीति शुरू हो कई है। पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप की सपा में जाने की तैयारी और सपा के तीन विधायकों का भाजपा में शामिल होना, बदलते समीकरणों की दो अलग-अलग तस्वीरें हैं।

एक ओर दल, अपने पाले में प्रभावशाली नेताओं को लाने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर असली चुनौती उनके साथ समर्थकों और मतदाताओं को जोड़ने की है, क्योंकि केवल बड़े चेहरों को साथ लाने भर से ही मतदाताओं का मिजाज नहीं बदलता।

पूर्व में दल-बदल के ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां बड़े-बड़े चेहरे भी पाला बदलने के बाद जीत हासिल नहीं कर पाए। ऐसे में दलों को नये चेहरों के साथ संगठन की एकजुटता और मतदाताओं के समीकरणों को भी जोड़ना होगा।

वर्ष 2024 में राज्यसभा के चुनाव में क्रास वोटिंग करने वाले सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और विनोद चतुर्वेदी बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। दूसरी तरफ भाजपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप आंवला से 2014 और 2019 में सांसद रहे। वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव वह सपा के नीरज मौर्य से हार गए थे। हाल में राज्यसभा की उम्मीदवारी नहीं मिलने के बाद उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की और सपा में शामिल होने के कयास हैं।

दल-बदल की बढ़ेग गति गुरुवार को भी कुछ पूर्व विधायकों कई नेता सपा में शामिल हुए। वहीं क्रास वोटिंग करने वाले सपा के विधायक मनोज कुमार पांडेय, पूजा पाल सहित अन्य चेहरे भी भाजपा के साथ पहले से खड़े हैं। साफ है कि भाजपा और सपा दोनों, विरोधी खेमे के असंतुष्ट नेताओं पर नजर रखे हुए हैं और आने वाले दिनों में दल-बदल की गति बढ़ेगी।

सपा की रणनीति, पिछड़े वर्ग के नेताओं को जोड़कर पीडीए समीकरण को मजबूत करने के साथ यह माहौल बनाने की है कि हार सुनिश्चित देख भाजपा नेता, सपा में आ रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा भी इसी तरह का नैरेटिव खड़ा करने के साथ क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को मजबूत कर रही है।