लखनऊ में 182 करोड़ से बनेगा बंधा, बाढ़ से बचाने के लिए अब होगी पक्की व्यवस्था: राजनाथ सिंह

जागरण संवाददाता, लखनऊ। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने कहा कि जब से बाढ़ आई है, तबसे वह प्रदेश सरकार व स्थानीय प्रशासन से हालात का जानकारी ले रहे थे। संकट की घड़ी में वह लोगों के साथ हैं। आपको बाढ़ से बचाने के लिए पक्की व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 182 करोड़ रुपये की लागत से पक्का पुल से आइआइएम रोड तक बंधा बनाने की घोषणा की है, जिसका शिलान्यास जल्द होगा। वह गुरुवार को फैजुल्लागंज के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का हाल जानने पहुंचे थे। उन्होंने हनुमान चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में एक हजार लोगों को राशन किट भी वितरित की।

उन्हाेंने कहा कि बाढ़ से उबारने में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी।लोगों को धैर्य रखना होगा। प्राकृतिक आपदा सबसे बड़ी चुनौती है और हम इससे पार पाने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि अभी 10 हजार किट और बांटी जाएंगी।

यह जिम्मेदारी स्थानीय विधायक डा. नीरज बोरा की है कि वे हर एक बाढ़ प्रभावित परिवार तक राशन पहुंचाएं। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाढ़ प्रभावित दाऊद नगर कालोनी पहुंचे। उन्हाेंने ड्रोन की स्क्रीन से क्षेत्र की स्थिति देखी और बाढ़ प्रभावित परिवारों से बात भी की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, विधायक डा. नीरज बोरा, योगेश शुक्ल,महापौर सुषमा खर्कवाल, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, आदि मौजूद रहे।



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