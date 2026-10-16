लखनऊ वालों को जाम से मिलेगा छुटकारा, IIM रोड से किसान पथ तक 53 करोड़ से बनेगा ग्रीन कॉरिडोर; काम शुरू

जागरण संवाददाता, लखनऊ। आइआइएम रोड से किसान पथ तक 28 किलोमीटर में आकार लेने वाला ग्रीन कारिडोर अब नैमिष नगर आवासीय योजना से भी कनेक्ट होगा। आइआइएम रोड (धैला पुल) से नैमिष नगर के बीच 9.9 किलोमीटर लंबे कारिडोर रूट का काम गुरुवार को शुरू हो गया है, इस पर 53 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके तहत 24 मीटर चौड़ी बंधा रोड व लिंक रोड निर्मित होगी।

ग्रीन कारिडोर की कुल लंबाई बढ़कर 37.9 किलोमीटर होने से शहर की बड़ी आबादी को आवागमन के लिए मुख्य मार्ग मिलेगा। आइआइएम से मुबारकपुर चौराहा होते हुए नैमिष नगर योजना को जोड़ने वाली सड़क चौड़ी होगी, अभी ये सड़क लगभग 10 मीटर चौड़ी है, जबकि इस रूट पर ट्रैफिक का काफी लोड है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस सड़क को 24 मीटर चौड़ी करने कराने का कार्य शुरू करा दिया है।

एलडीए इन दिनों नैमिष नगर योजना के ब्रह्म खंड व भूमि खंड (फेज-1 व 2) में 1673 भूखंडों के लिए पंजीकरण करा रहा है। एलडीए उपाध्यक्ष ने गुरुवार को विकास कार्यों को देखा। निरीक्षण के दौरान ग्राम-पलहरी में बने साइट आफिस में बैठक करके विकास कार्यों की समीक्षा में पाया कि 16 निविदाओं के माध्यम से सड़क, सीवर, वाटर लाइन व ड्रेनेज आदि कार्य कराए जा रहे हैं।